Auf dem langen und vermutlich steinigen Weg zu einem Großstadtklub mit europäischem Format hat Hertha BSC in kurzer Zeit schon einiges erreicht. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Verpflichtung Jürgen Klinsmanns und die spätere Abwicklung des Trainer-Irrtums – Nachtreten beider Seiten inklusive – haben dem Verein eine Menge Schlagzeilen gebracht. Über die Hertha wird also geredet, es ist mächtig was los in Berlin – das war selten der Fall in jüngerer Vergangenheit.