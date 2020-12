Der insgesamt 50. nationale Titel für den FC Bayern, der 20. DFB-Pokaltriumph in Ergänzung zur 30. Meisterschaft, der zweite Cup-Sieg in Folge, einhergehend mit dem achten Meistertitel in Serie – all das dokumentiert einmal mehr die exponierte Position der Münchner in der nationalen Fußball-Konkurrenz. Und nicht viel deutet darauf hin, dass irgendjemand den Bayern von Trainer Hansi Flick diese Vormachtstellung über kurz oder lang streitig machen könnte. Was den Überraschungsmoment in den beiden Wettbewerben natürlich nur weiter gen null treibt.