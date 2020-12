So schön und stimmungsvoll es sein mag, dass wieder Fans in die Fußball-Stadien dürfen, so sehr sich viele Anhänger auch an die Hygienevorschriften halten mögen und so wichtig die schrittweise Rückkehr zur Normalität auch ist – die tausendfache Zulassung von Zuschauern in den Arenen ist ein Spiel mit dem Feuer.