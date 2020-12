Frankfurt

Man kann der Deutschen Fußball Liga kaum vorhalten, sie hätte nicht an alles gedacht. Unter Punkt 8.1, der den Strom der Fans ins Stadion und wieder hinaus regeln soll, empfiehlt die DFL den Vereinen mehr Kreativität. „Um die Aufenthaltsqualität für die Besucher der vorderen Zeitslots zu erhöhen“, so heißt es, sollten die Klubs „über die Gestaltung von attraktiven Rahmenprogrammen nachdenken“. Und einen weiteren Tipp bietet der 41-seitige Leitfaden, der die baldige Rückkehr der Zuschauer in die Bundesliga-Stadien zum Ziel hat, auch: „Gleiches gilt für ein Rahmenprogramm nach Abpfiff.“ Damit nicht alle zeitgleich den Heimweg antreten nach dem 0:4 der eigenen Mannschaft.