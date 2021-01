New York

Auch bei den Geschichten, die der Sport schreibt, ist es ja meist so, dass die Zeit selbst zur Figur wird. Wenn der deutsche Boris Herrmann in 80 Tagen um die Welt segelt, erzählt diese Geschichte von einem der letzten Abenteuer in unserer durchdeklinierten, risikominimierten Zeit. Kinder und Jugendliche, die für lange Monate in ihrem Bewegungsdrang gebremst wurden, werden uns eines hoffentlich nicht so fernen Tages an die Zeit erinnern, als Corona den Breitensport lahmlegte und die Nerven vieler Eltern auf eine harte Probe stellte.