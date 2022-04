So langsam wird's richtig kribbelig im Abstiegskampf – der ja schon seit Jahren einzig für das Spannungsmoment in der Fußball-Bundesliga sorgt. Vor allem drei Vereine rücken dabei in den Mittelpunkt, die am Ende irgendwie über dem Strich stehen wollen. Natürlich: Rein rechnerisch ist selbst Schlusslicht Greuther Fürth noch nicht abgestiegen.