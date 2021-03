Christian Streich konnte sich an diesem Resultat zwar nicht erfreuen, nahm es aber mit relativer Gelassenheit hin. Und mit einer Portion Empathie. Seine Gratulation an Bo Svensson zum 1:0-Sieg des FSV Mainz 05 verknüpfte der Trainer des SC Freiburg mit dem Hinweis, solche Situationen, wie sie der Kollege gerade erlebt, aus seinen langen Jahren im Breisgau zu kennen. „Ich weiß, was das für eine Erleichterung ist, ein solches Spiel zu gewinnen.“