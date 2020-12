Frankfurt

Adi Hütter mag keine Unentschieden. Der österreichische Fußballtrainer der Frankfurter Eintracht sieht lieber mitreißende Spiele – am besten natürlich mit dem besseren Ende für seine Mannschaft – als ereignislose Remis. Hütters Team hat nun in der Bundesliga bereits zum fünften Mal in Folge unentschieden gespielt. Was weder Hütter gefallen kann noch den Ansprüchen in Frankfurt genügt, streben die Hessen doch stets nach ihrem erklärten Lieblingswettbewerb Europa League. Mit nur Unentschieden aber wird das schwer.