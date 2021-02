Zumindest aus deutscher Sicht möchte sich niemand mehr so wirklich an die Fußball-WM 2018 zurückerinnern. Das Turnier in Russland wurde für das DFB-Team zum Desaster, mit nur einem Punkt verabschiedeten sich die Mannen von Bundestrainer Joachim Löw bereits nach der Gruppenphase aus dem Turnier. Der Tiefpunkt schien erreicht, fortan sollte alles besser werden.