Der Sport erhöht den Druck auf die Politik: Vor der Landtagswahl schlagen die Verbände in Rheinland-Pfalz forschere Töne an

Es sind neue Töne, die aus dem organisierten Sport in Rheinland-Pfalz vor der Landtagswahl zu vernehmen sind. Forsche Töne allemal, was die Forderungen des Sports an die Politik anbelangt. „Ungewohnt“ nennt Wolfgang Bärnwick die Gangart lieber. Der 72-Jährige ist seit Mitte Dezember gewählter Präsident des Landessportbundes (LSB) Rheinland-Pfalz. Und der Ingelheimer will sich mit seinen haupt- und ehrenamtlichen Mitstreitern für eine weitaus größere ideelle und materielle Wertschätzung des Sports im Land einsetzen. Denn dort bestehe von Seiten der Politik vor der Wahl am 14. März erheblicher Nachbesserungsbedarf.