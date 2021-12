Plus

Dem Sport zum Jahresende unsere Ehrerbietung zu erweisen, das ist in etwa so wie die letzten 400 Meter beim 5000-Meter-Lauf. Wie die Nachspielzeit im Fußball, wenn deine Mannschaft noch ein Tor braucht, um mindestens ein Unentschieden zu holen. Wie beim Darts auf Tops (doppelte 20) treffen zu müssen, um das Spiel zu gewinnen, du aber nur noch einen Pfeil hast. Ja, das alles fällt unsagbar schwer – in der Rückschau und nicht zuletzt beim Blick nach vorn aufs Jahr 2022.