Der Schiedsrichter ist der Dumme – Kommentar zu den Regeldiskussionen in der Bundesliga

i Hilfsmittel oder Ärgernis? Der Videobeweis im Fußball. Foto: Federico Gambarini/dpa

Die Schiedsrichter sind leider zum echten Problem geworden. Und das liegt in erster Linie nicht an den Schiedsrichtern selbst. Sondern an den Arbeitsbedingungen, denen sie in den höchsten deutschen Fußballligen ausgesetzt sind.