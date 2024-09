Plus Bingen

Der neue Landessportbund-Chef Storck: Harmonie statt Querelen

i Sie demonstrieren Geschlossenheit: die Präsidiumsmitglieder des Landessportbundes Rheinland-Pfalz um den neuen ehrenamtlichen Verbandschef Rudolf Storck (Mitte vorn). Foto: Katrin Ryan/LSB

Es hatte was von einem Ehemaligentreffen. Einige von denen, die sich an der ehrenamtlichen Spitze des Landessportbundes (LSB) Rheinland-Pfalz versucht haben und vorzeitig aufgaben oder aufgeben mussten, waren in Bingen vor Ort bei der Mitgliederversammlung des Dachverbandes.