Brachbach

Auf ihrem Schlitten liegt Jacqueline Lölling allein, die Ansteckungsgefahr ist gleich null. Doch bevor sie sich kopfüber in die Eiskanäle stürzen kann, muss auch die Skeleton-Pilotin aus Brachbach (Kreis Altenkirchen) reisen. Und da fängt das Problem schon an. Während der Weltcup in der Vorsaison gerade eben noch so regulär beendet werden konnte, erwischt die Corona-Pandemie in der an diesem Wochenende startenden Saison auch die Wintersportler mit Wucht.