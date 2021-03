Plus

An Beharrlichkeit mangelt es dem internationalen Sport in Zeiten von Corona wahrlich nicht. Mussten die Olympischen Spiele und die Fußball-EM im vergangenen Jahr wegen des weltweit um sich greifenden Virus schweren Herzens abgesagt werden, so sind die Verbände und Organisatoren vor Ort festen Willens, das Verschobene in diesem Jahr nachzuholen. Allen missliebigen Entwicklungen in der Causa zum Trotz.