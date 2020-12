Köln

Die Länderspiel-Pausen taugen für krisengeplagte Fußball-Bundesligisten nur bedingt, um sich für die kommenden Aufgaben neu zu sortieren. Auch in Corona-Zeiten düsen zahlreiche Profis rund um den Globus, das Training ähnelt eher einer Beschäftigungstherapie für die Reservisten. Nicht so beim 1. FC Köln, wo dank einer verbesserten Personallage die Zuversicht wächst, gegen Eintracht Frankfurt (So., 15.30 Uhr) am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg einzufahren.