Oft schon hat ein Spitzenspiel nicht das gehalten, was es versprochen hat, und im Grunde gilt das auch für das ungleiche Duell der Leverkusener mit den Bayern. So hoffnungslos, wie die junge Werkself dem Branchenführer beim 1:5 unterlegen war, ist sie wohl kaum ernsthaft als Spitzenmannschaft zu bezeichnen. Womit die Konkurrenz des Dauermeisters aus dem Süden offenbar mal wieder früh schrumpft in dieser Bundesliga-Saison.