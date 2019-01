Bilanz der Handball-WM: Eine Erfolgsgeschichte ohne Pokal

Wahrscheinlich wäre das wirklich ein bisschen zu kitschig gewesen. Alle Welt redet von einer Neuauflage des Wintermärchens, fast so, als sei es beschlossene Sache, dass die deutschen Handballer wie zuletzt 2007 vor heimischer Kulisse den WM-Pokal in die Höhe recken. Dabei ist doch hinlänglich bekannt, dass Märchen eher selten wahr werden.

Gleichwohl bleibt in der Realität festzuhalten, dass diese Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark als Erfolgsgeschichte angesehen werden kann und dem Image der Sportart zuträglich war. Volle Hallen münden in einer ...