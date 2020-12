Rheinland-Pfalz

Mit „Ruhe und Gelassenheit“ will der neue starke Mann an der Spitze den Landessportbund (LSB) Rheinland-Pfalz führen – und weiß dabei eine starke Frau an seiner Seite. Wolfgang Bärnwick wird vorbehaltlich seiner Wahl auf der ersten virtuellen Mitgliederversammlung am 11. Dezember neuer Präsident des Dachverbandes. Miriam Welte, Team-Olympiasiegerin im Bahnradsprint von 2012, wird seine Vizepräsidentin für den Leistungssport. Beide äußerten sich nun zu ihrer bereits vermeldeten Nominierung.