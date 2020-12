Mainz

Beim FSV Mainz 05 brennt es schon vor dem zweiten Bundesliga-Spieltag – und zwar lichterloh. Nicht nur wegen der 1:3-Auftaktniederlage in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig, die vom Ergebnis her betrachtet achtbar erscheint, unter taktischen Gesichtspunkten jedoch etwas Desaströses hatte. Sondern auch weil die Verantwortlichen die Lunte an ein neues Pulverfass gehalten haben, indem sie den Rauswurf von Stürmer Adam Szalai verkündeten – was einen Trainingsstreik der gesamten Mannschaft nach sich zog.