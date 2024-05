Plus Berlin Bayer holt das Double – eine reife Leistung und der zweite Titel Von Jochen Dick i Jubel über die zweite Trophäe für Bayer Leverkusen: Meistertrainer Xabi Alonso stemmt in Berlin den DFB-Pokal in die Höhe. Foto: Federico Gambarini/dpa So stellt sich der Meister das vor. Dass die Profis selbst eine Lösung finden, ohne dass der Trainer über die Maßen eingreifen muss. „Diese Spieler mögen neue Herausforderungen“, erklärte Xabi Alonso, der Coach des neuen deutschen Meisters und DFB-Pokalsiegers, nach dem 1:0 (1:0)-Finalerfolg gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Lesezeit: 3 Minuten

Seine Mannschaft sah sich im Endspiel von Berlin tatsächlich einer gänzlich neuen Aufgabe in dieser Fabelsaison gegenüber. Zum ersten Mal spielte die Werkself in Unterzahl, und das sogar mehr als eine Halbzeit lang. Abwehrmann Odilon Kossounou hatte bereits in der 44. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen, was den Lauterern einen ...