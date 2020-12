Koblenz

Wenn Fußball-Profis schon wieder in Kleingruppen trainieren dürfen – was spricht dann dagegen, dass Tennisspieler oder auch Golfer ihrem Sport nachgehen? Auf diesen Quervergleich könnte man in Zeiten der Corona-Krise kommen. Schließlich ist bei den beiden kontaktarmen Sportarten die Wahrung der Distanz wesentlich einfacher, da Zweikämpfe oder Spielertrauben nahezu ausgeschlossen sind. So gibt es Initiativen, die sich für die Aufnahme des Tennisbetriebs einsetzen.