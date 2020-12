Rheinland-Pfalz

Die ersten Bundesländer haben bereits die Notbremse gezogen. In Bremen, Hamburg und dem Saarland wurde aufgrund der rasant steigenden Corona-Zahlen der Fußball-Spielbetrieb auf Amateurebene zunächst für zwei Wochen ausgesetzt – in der Hoffnung, dass dann wieder der Ball rollen kann. Angesichts der aktuellen Entwicklungen dürfte dies ein frommer Wunsch bleiben. Vielmehr deutet sich auch hierzulande an, dass der Fußball schon bald wieder eine Zwangspause verordnet bekommen könnte.