Am Samstag hat Robert Lewandowski mit 2:4 in Bochum verloren, was einigermaßen erstaunlich ist. Der Pole musste immerhin gegen elf Profis des VfL antreten, und während Lewandowski tapfer durchspielte, leisteten sich die Bochumer den Luxus, dem Stürmer nach und nach zusätzlich fünf frische Kräfte entgegenzustellen.