Was haben der Fußball und dessen Hauptdarsteller eigentlich gelernt in der Corona-Krise? Sind Bescheidenheit und Demut im Milliardengeschäft angekommen, wie es sich nicht wenige erhofft oder erträumt hatten? Oder reagiert die Branche nur kurzfristig auf Zwänge, um dann in alte und gewohnte Muster zurückzufallen?