Nürburgring

Spannungsgeladene Action in der „Liga der Supersportwagen“, zwei Siege für das Haus Porsche, eine Renn-Amazone, die das Feld aufmischt. Dazu nur eine Woche nach der Öffnung der Rennstrecke für eine begrenzte Anzahl von Fans rundum Zufriedenheit in der Eifel: Die Läufe Nummer drei und vier des ADAC GT Masters auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings zeigten nicht nur Tourenwagensport der Extraklasse. Sie waren auch ein weiterer Schritt in die viel beschworene „neue Normalität“ des Corona-Jahres auf dem Ring.