Zum Abschuss der GT- und Sportwagensaison gab es am Nürburgring zwar noch einmal einen finalen Krimi und eine Schrecksekunde mit relativ glücklichem Ausgang. Beendet ist die Saison auf der schönsten und schwierigsten Rennstrecke der Welt mit den abschließenden beiden Rennen der ADAC GT Masters aber noch nicht: Denn am letzten November-Wochenende (27./28.) stellt sich eine spektakuläre Serie, die noch nie in der Eifel zu Gast war, am Fuße der Nürburg vor: die Rallycross-Weltmeisterschaft.