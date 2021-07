10.000 Zuschauer, 125 Autos, 24 Stunden, ein Mythos: Das ist, in Zahlen ausgedrückt, der Saison-Höhepunkt auf Nordschleife und Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings ab Donnerstag. Die 49. Auflage des Langstreckenklassikers im Zeichen der Burg über 25,378 Kilometer pro Runde ist zwar (noch) nicht das, was Fans und Fahrer an Emotionen und Dimensionen gewöhnt waren.