Der Aufkleber mit einer Friedenstaube vor den Farben der ukrainischen und der russischen Nationalflagge fällt ins Auge. Er befand sich in den vergangenen Wochen der Eishockey-Saison auf den Helmen der Regionalligaspieler des EHC Neuwied – in Gedanken an die Kriegsopfer in der Ukraine. Er klebt auch auf dem Kopfschutz des kleinen Mannes im orangefarbenen Trikot, mit roten Handschuhen und grün-schwarz-weiß-gestreiften Stutzen.