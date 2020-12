Mainz

Mehr Aufbruchstimmung lässt sich bei einer digitalen Presskonferenz wahrscheinlich nicht erzeugen. Wenn es dem noch zu verpflichtenden neuen Trainer des FSV Mainz 05 gelingen wird, so viel Feuer in den Kader zu bringen, wie Christian Heidel und Martin Schmidt in ihrem fast 70-minütigen Auftritt versprühten, dann ist die Chance des Tabellenvorletzten auf den Verbleib in der Bundesliga nicht nur theoretischer Natur. Dass dies gelingen wird, davon zeigten sich der neue Sportvorstand Heidel und der mit ihm als Sportdirektor an den Bruchweg zurückgekehrte Schmidt überzeugt.