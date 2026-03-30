Darts-Stars in der Eifel Wenn der Ring zum Ally Pally wird Jürgen C. Braun 30.03.2026, 12:17 Uhr

i Eine proppenvolle Arena am Ring: 3800 Fans bedeuten neuen Rekord beim Darts-Festival. Jürgen C. Braun

Der Nürburgring ist längst nicht nur ein Mekka des Motorsports, daneben hat sich unter anderem auch die Darts-Gala zum festen Programmpunkt entwickelt. Warum die Pfeile-Werfer die Fans in der Eifel immer mehr begeistern.

Die Einzige, die an diesem heißen Abend in der proppenvollen Nürburgring Arena unterhalb des Boulevards im „Räuberzivil“ hätte kommen können, und dennoch als Party-Gängerin erkannt worden wäre, wäre die Wetterhexe gewesen. Denn während sich draußen sogar der Frühling als Winter verkleidet hatte, am Morgen schon die Absage des ersten RCN-Rennens (Rundstrecken-Challenge Nürburgring) erzwungen hatte, dampfte in der Arena der Schweiß der Aktiven ...







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