Der Nürburgring ist längst nicht nur ein Mekka des Motorsports, daneben hat sich unter anderem auch die Darts-Gala zum festen Programmpunkt entwickelt. Warum die Pfeile-Werfer die Fans in der Eifel immer mehr begeistern.
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Die Einzige, die an diesem heißen Abend in der proppenvollen Nürburgring Arena unterhalb des Boulevards im „Räuberzivil“ hätte kommen können, und dennoch als Party-Gängerin erkannt worden wäre, wäre die Wetterhexe gewesen. Denn während sich draußen sogar der Frühling als Winter verkleidet hatte, am Morgen schon die Absage des ersten RCN-Rennens (Rundstrecken-Challenge Nürburgring) erzwungen hatte, dampfte in der Arena der Schweiß der Aktiven ...