Plus

Irgendwie ist es beruhigend, dass es in einer Welt, die immer schwerer zu verstehen ist, doch noch ein paar Gewissheiten gibt. Die Fußballer des FC Bayern werden Meister, den Chinesen ist im Tischtennis einfach nicht beizukommen, die Niederländer räumen im Eisschnelllauf in schöner Regelmäßigkeit die Titel ab – und wenn deutsche Rodlerinnen und Rodler am Start sitzen, geht es für die Konkurrenz nur um Platz zwei.