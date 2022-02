Unsereiner könnte durchaus die ketzerische Frage stellen, was Claudia Pechstein eigentlich bei Olympia in Peking macht, wenn das doch der Hort sein soll, an dem sich die Jugend der Welt trifft? Die nicht mehr ganz so schnelle Eisschnellläuferin ist 49 Jahre alt – was das Eisoval in die Nähe eines Jungbrunnens rückt.