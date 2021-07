Zum dritten Mal Olympische Spiele: Krause ist bereit für eine Medaille

Wie auch immer es bei den Olympischen Spielen in Tokio laufen wird, eines ist für Gesa Krause klar. „Die Geburtstagsfeier fällt aus“, sagt die zweifache Europameisterin und WM-Dritte über 3000 Meter Hindernis. Im Trainingslager in Davos absolviert sie derzeit ihre letzten Einheiten, am 27. Juli ist der Abflug nach Japan. Am 1. August findet der Vorlauf statt, am 3. August wird die Vorzeigeläuferin vom Verein Silvesterlauf Trier 29 Jahre alt. Möglicherweise hat sie am Tag darauf im Finale auch einen sportlichen Grund (nach-) zu feiern. „Ja, ich möchte eine Medaille“, sagte Krause über ihren Lebenstraum.