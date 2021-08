Am Ende des Tages beschreibt es genau die herausragende Qualität jener Sportler, die den Dienstag aus deutscher Sicht so gülden hatten schimmern lassen: Es ist die zur Extraklasse gereifte Eigenschaft, auf den Punkt da zu sein. Das hat Malaika Mihambo im Weitsprung in einem epischen Wettkampf auf bewundernswerte Weise geschafft. Und das hat der Bahnrad-Vierer der Frauen ebenso anerkennenswert vollbracht.