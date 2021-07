Planerisch strategisches Denken hilft ungemein. Auf dem Weg zum Olympia-Gold ebenso wie dabei, all das zu verarbeiten, was dann über einen hereinbricht. Jahrelang hatte Familie Funk aus Bad Breisig im Kreis Ahrweiler auf diesen Tag gewissermaßen hingearbeitet, an dem Tochter Ricarda bei den Olympischen Spielen im Einer-Kajak-Finale der Frauen steht.