Welch ein Drama um Niklas Kaul! Just als sich der Weltmeister vom USC Mainz beim olympischen Zehnkampf in den Kampf um die Medaillen einschaltete, musste der 23-Jährige verletzt aufgeben. Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied startete heute früh nach soliden, aber nicht herausragenden Leistungen auf Platz 13 in den zweiten Wettkampftag. Seine vagen Hoffnungen auf eine Top-Platzierung hatte der Neuwieder schon früh begraben müssen.