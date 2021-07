Nadine Gonska war schon 2016 in Rio de Janeiro am Start. Jetzt erfüllt sich der Traum der 31-jährigen Sportlerin von ihrer zweiten Olympia-Teilnahme. Der Deutsche Leichtathletik-Verband nominierte die Läuferin, die in Langenlonsheim im Kreis Bad Kreuznach aufgewachsen ist, für die 4 x 400-Meter-Staffeln in Tokio.