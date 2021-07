Als Kim Gehrmann an seinem Einsatzort im olympischen Dorf eintraf, sah er sich vielen Rigipsplatten und unverputzten Wänden gegenüber. Eine nicht zu leugnende emotionale Kälte, die acht Tage später einem charmanten Flair gewichen war. Gehrmann und seine Mitarbeiter haben gut eine Woche lang olympische Luft geatmet und in gründlicher Arbeit ihren Teil zum Wohlfühlambiente der deutschen Athleten und Verantwortlichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Tokio beigetragen.