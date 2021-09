Um 2 Uhr unserer Zeit ertönt in der Nacht zum Mittwoch der erste Startschuss zum 100-Meter-Lauf der Zehnkämpfer. Dann endet auch für das deutsche Duo Niklas Kaul (23) und Kai Kazmirek (30) das lange Warten. Während Weltmeister Kaul in Tokio sein olympisches Debüt gibt, sind es für den Neuwieder Kazmirek die zweiten Olympischen Spiele. 2016 in Rio de Janeiro landete der Polizeikommissar von der LG Rhein-Wied mit 8580 Punkten auf Platz vier, zur Medaille fehlten 86 Zähler.