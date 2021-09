Kommentar zum Olympia-Sieg von Alexander Zverev: Gold ist ein guter Anfang für ein neues Verhältnis

Plus

So richtig ins Herz geschlossen hatte Tennis-Deutschland seinen besten Spieler bis dato nicht. Ob sich das nun durch das erste deutsche Olympia-Gold im Männer-Einzel dauerhaft ändert, wird die Zeit zeigen. Jedenfalls hat Alexander Zverev in Tokio das geschafft, was Kritiker von ihm schon seit Jahren erwarten und verlangen: Er hat einen großen Titel gewonnen – für ihn selbst, schwärmte Zverev nach dem einseitigen Finale, ist es der größte Titel von allen. Der Hamburger ist Olympia-Sieger, im Alter von gerade mal 24 Jahren.