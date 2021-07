Topfit, relativ gelassen, aber auch ein wenig enttäuscht – so hat Florettfechter Peter Joppich aus Koblenz die Reise zu den Olympischen Spielen nach Tokio angetreten. Nervös muss der 38-jährige viermalige Weltmeister indes nicht mehr sein, denn nach Athen, Peking, London und Rio de Janeiro nimmt Joppich in Japan nun schon zum fünften Mal an den Spielen teil. Und eine Medaille, Bronze mit der deutschen Mannschaft 2012 in London, hat er auch schon gewonnen.