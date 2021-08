Es fehlt etwas. Schon den zweiten Tag in Folge muss man auf den Sport in all seinen Facetten verzichten, auf Skateboarden zum Aufstehen, auf Fechten zum Frühstück. Kein säuselnder Dressurreit-Kommentator zählt mehr die Piaffen, und die Wassersprung-Expertin freut sich auch nicht mehr über einen Auerbach-Salto. Die Fernsehspiele sind gespielt, erst in drei Jahren gibt es die nächste Olympia-Auflage in Paris.