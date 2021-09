Es ist schon merkwürdig und wird der Sache auch alles andere als gerecht, wenn man in der Geschichte der deutschen Zehnkämpfer bei Olympischen Spielen zunächst einmal reflexartig an den schnauzbärtigen Jürgen Hingsen denken muss. Und an dessen drei Fehlstarts über 100 Meter beim Auftakt des Wettkampfs 1988 in Seoul.