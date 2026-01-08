Re-Start der Bundesliga Mit neuem Stürmer in die Aufholjagd Peter H. Eisenhuth 08.01.2026, 12:18 Uhr

i Phillip Tietz (links) soll den Mainzern die nötigen Tore zum Klassenerhalt schießen. Harry Langer/dpa. picture alliance/dpa

Sechs Punkte fehlen dem FSV Mainz 05 zum rettenden Ufer in der Fußball-Bundesliga. Mit neuem Personal soll nun alles besser werden.

Mainz. Phillip Tietz weiß, was sie beim FSV Mainz 05 von ihm erwarten. Nämlich, dass er einen – möglichst nicht unerheblichen – Beitrag leistet, die Mannschaft in der Bundesliga zu halten. Anders ausgedrückt: Der vor einer Woche verpflichtete Stürmer soll es reißen, nachdem seine neuen Kollegen die ersten 15 Meisterschaftsspiele mit gerade mal 13 Toren beendet haben.







