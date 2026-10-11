Mainz 05 erzielt gegen Bayer Leverkusen drei Tore, steht aber mit leeren Händen da: Nach dem wilden 3:4 gab es etliche Themen, die für Diskussionen sorgten.
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In diesem Punkt irrte Eric Martel: „Woran es bei den Gegentoren genau lag, lässt sich schwer sagen“, kommentierte der Mittelfeldspieler des FSV Mainz 05 die 3:4 (2:2)-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Wer die Partie aufmerksam verfolgt hatte, wusste allerdings sehr wohl, warum die Rheinhessen noch einen Treffer mehr hinnehmen mussten als in Gladbach und gegen Eintracht Frankfurt.