Plus

Beim Blick in die Kommentarspalten der sozialen Netzwerke oder aus etlichen Leserzuschriften in den Gazetten landauf, landab ist gerade mal wieder gut zu erkennen, wie manch einer hierzulande gar nicht fertig damit wird, sich am aktuellen fußballerischen Unglück zu ergötzen. Was die Wertschätzung der Nationalmannschaft und ihrer Protagonisten angeht, ist der Überbietungswettbewerb auf der nach oben offenen Geschmacklosigkeitsskala in vollem Gange.