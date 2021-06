Es wäre zu billig – und für die deutsche Mannschaft auch viel zu gefährlich –, nur auf den Einen zu achten. Auf den fünfmaligen Champions-League-Sieger, fünfmaligen Weltfußballer, portugiesischen Rekordtorschützen, Kapitän des amtierenden Europameisters, auf Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Der Superstar zieht zwar immer noch alle Blicke auf sich beim zweiten deutschen EM-Gegner in der Gruppe F, aber die Iberer sind auch in dem Duell in München am 19. Juni (18 Uhr) weit mehr als „CR7“.