Persönliche Erinnerung an ein Duell gegen England: Als Waddle über das Tor schoss

Was macht ein Fußballspiel zu einem ganz speziellen Fußballspiel? Natürlich die besondere Bedeutung, mitunter die außergewöhnlichen Ereignisse – vor allem aber sind es die persönlichen Erinnerungen an eine Partie. Im Idealfall kommt alles zusammen, wie bei der Weltmeisterschaft 1990, als in Turin der Mythos der Länderspiele zwischen Deutschland und England um ein weiteres Kapitel bereichert wurde. Ein Spiel, das noch heute den Stoff für abendfüllende Erzählungen mit Freunden liefert, weil es so präsent ist, als hätte sich die epische Nacht im Stadio delle Alpi erst gestern ereignet.