Nach Sieg im EM-Viertelfinale: Italien – eine Einheit auf dem Weg zum Titel

In Mannschaftssportarten kommt es darauf an, die Fähigkeiten Einzelner aufeinander abzustimmen und sie in der Summe zu einem Gewinn für das Kollektiv zu machen. Was sich wie ein Allgemeinplatz aus einem Trainerhandbuch anhört, zeigt sich auch bei dieser Fußball-EM. Hochveranlagte Spieler machen noch keine große Mannschaft. Die Franzosen etwa mit ihren Superstars Paul Pogba, Antoine Griezmann und Kylian Mbappé waren keine Einheit. Die Italiener, bei denen kein Akteur wirklich heraussticht, sind hingegen eine verschworene Gemeinschaft – und weiter der Top-Favorit auf den Titel.